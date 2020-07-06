西藏国安指挥部：抓好政治安全和边境一线工作

中国西藏的《西藏日报》最近刊登多个与边境有关的新闻，其中一个系列介绍战略地位十分重要的山南市。另外西藏国安指挥部4日召开会议，强调要抓好边境一线工作。

据微信公众号“政知道”报道，《西藏日报》最近推出关于山南市洛扎县拉郊乡杰罗布村的系列报道，并介绍了该系列的背景。西藏军区党委第一书记吴英杰4月曾到洛扎县边境村庄和执勤点考察调研，强调要“守护好家园和祖国边境线”。

他当时到了海拔5000米的俄若拉山口和德玛龙小木屋执勤点，看望慰问了执勤人员、防疫工作者和正在巡逻的部队官兵。

据介绍，山南市位于冈底斯山至念青唐古拉山以南，雅鲁藏布江干流中下游地区，是中国的西南边陲，东与林芝相连，南与印度、不丹等国接壤，西与日喀则毗邻，北接西藏首府拉萨。

山南市总面积7.93万平方公里，其中含印度控区3.13万平方公里，边境线长634公里，边境通道44个，其中季节性通道40个、常年通道四个，地理位置和战略地位十分重要。

另外，西藏国安指挥部4日召开视频会议，西藏自治区党委常务副书记、自治区国安指挥部总指挥丁业现出席。新闻画面显示，西藏自治区高级人民法院院长索达、自治区检察院检察长朱雅频、西藏军区政治工作部副主任赵忠等出席了会议。

丁业现在会上强调的重点包括：突出抓好政治安全、矛盾隐患、边境一线、公共安全、夯实基础等工作。

从去年开始，“西藏自治区国安指挥部”多次召开会议，党委书记吴英杰曾在今年2月1日要求，要切实加快边疆发展，确保边疆巩固、边境安全。国安指挥部3月13日的视频会议也曾提到，边境管控，强调“要加强边境管控，引导各族群众一心戍边、安居乐业，自觉做神圣国土的守护者”。