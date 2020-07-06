多间港媒获政府补贴 TVB获8568万港元位列第一

香港政府今日（6日）公布第三批领取工资补贴的雇主名单、工资补贴金额及承诺受薪雇员人数，共涵盖3万名雇主，涉及77亿元工资补贴，承诺受薪人数超过33万名。本港多间传媒机构都先后出现在名单之上，包括电视广播有限公司（TVB）、有线财经传媒、东方日报和苹果日报等。

据香港01报道，其中电视广播有限公司（TVB）获发8568万（港元，下同，1540.16万新元）资助位列第一，承诺受薪人数达3167名员工。旗下有《东方日报》的东方报业人事资源有限公司获批2,981万暂时位列第二，承诺受薪人数达1195人；旗下有《星岛日报》的Sing Tao Management Services Limited获发2542万，承诺受薪人数达993人；而《苹果日报》有限公司获批2058万位列第四，承诺受薪人数达744人。

另外，有线财经传媒有限公司也在名单上，获批103万，承诺受薪人数为39人；经济通有限公司旗下有《经济日报》，早前名单显示获批487万，承诺受薪人数为185人。巴士的报有限公司获发116万，端传媒则获发64万元。

壹传媒也有多间公司获得资助，包括壹传媒发行有限公司获发51万，承诺受薪人数为19人；壹传媒管理服务有限公司获发531万，承诺受薪人数为190人；而壹出版有限公司则获发457万，承诺受薪人数为165人。