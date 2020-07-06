中国宣布王毅与印度官员就缓和边界事态达成共识

中国宣布，外长王毅昨晚（5日）与印度官员通电话，双方就缓和两国边界事态达成积极共识。

据中国外交部官网今天发布的消息，双方同意遵循两国领导人达成的重要共识，认为维护边境地区和平与安宁对双边关系长远发展至关重要，应把边界问题置于双边关系的适当位置，避免分歧上升为争端。

新闻稿提到，双方重申遵守两国就边界问题签署的一系列协定协议，共同努力缓和边境地区的局势。

中国外交部说，双方同意将通过特别代表会晤机制加强沟通，不间断地举行中印边境事务磋商和协调工作机制会议，不断完善和加强边境地区信任措施建设，避免影响边境地区和平与安宁的事件再次发生。

外交部也提到，双方欢迎近期两国军事和外交会晤取得的进展，同意继续保持对话磋商，并强调应抓紧落实两国边防部队军长级会谈达成的各项共识，尽快完成双方一线部队脱离接触进程。

王毅在与印度国家安全顾问多瓦尔通话时强调，前不久中印边界西段发生加勒万河谷事件的是非曲直十分清楚，中方将继续有力捍卫自身领土主权，维护边境地区和平安宁。

王毅提到，双方应始终坚持互不构成威胁、互为发展机遇的战略判断，高度重视当前两国关系面临的复杂局面，共同努力尽快加以克服和扭转。希望印度同中国相向而行，正确引导舆情民意，维护和推进两国正常交往合作，避免采取将争议扩大化、复杂化的做法，共同维护中印关系大局。