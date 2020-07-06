中国说中印双方就脱离接触取得进展

中印边境局势有缓和的迹象，印度官员声称中国军方在边境地区拆除设施，中国则指出双方就部队采取措施脱离接触取得进展。

中国外交部发言人赵立坚今天（6日）例行记者会上说，中印两军于6月30日举行第三轮军长级会谈，双方继续推动落实前两轮军长级会谈达成的共识，就一线部队采取有效措施脱离接触、缓解边境局势取得了积极进展。

据中国外交部官网发布的消息，赵立坚说：“希望印方同中方相向而行，以实际行动落实好双方达成的共识，继续通过军事和外交渠道保持密切沟通，共同推动边境地区局势缓和降温。”

另据彭博社报道，一位不愿具名的印度政府官员说，在双方举行最新一次军长级会谈后，解放军被发现在边境地区拆除帐篷和建筑物。

另一方面，中国外交部今天也公布，外长王毅昨晚（5日）与印度国家安全顾问多瓦尔通电话，双方也就缓和两国边界事态达成积极共识。

新闻稿提到，双方欢迎近期两国军事和外交会晤取得的进展，同意继续保持对话磋商，并强调应抓紧落实两国边防部队军长级会谈达成的各项共识，尽快完成双方一线部队脱离接触进程。

王毅也强调，前不久中印边界西段发生加勒万河谷事件的是非曲直十分清楚，中国将继续有力捍卫自身领土主权，维护边境地区和平安宁。