中国外交部：中国就冠病第一时间通报WHO

中国外交部今天（6日）指出，武汉市卫生健康委去年12月31日就在官网发布关于冠病的通报，中国也在第一时间向世卫组织作了通报。

中国外交部是针对世卫组织（WHO）上个月更新疫情时间线，提到驻华代表处去年12月31日从武汉卫健委官网得到疫情信息后向WHO通报，做出上述的回应。

外交部在过去曾说到，中国12月31日向WHO驻华代表处通报武汉出现不明原因肺炎病例。不过，依据外交部官网记录，发言人赵立坚在6月23日的例行记者会上说，国家卫生健康委12月31日派出工作组和专家组赴武汉指导疫情的处置工作，但未提到中国当天向WHO驻华代表处通报这一信息，今天的记者会记录也没有提到。

赵立坚在今天的例行记者会上说，中国政府和世卫组织双方公布的时间线都清晰说明，中国及时、透明地向国际社会分享了疫情信息。

赵立坚也就美国众议院中国工作小组主席麦考尔发表WHO承认中国从未向WHO报告其境内爆发病毒的言论，指责一些美国政客抹黑中国和WHO。

赵立坚说：“一些美国政客歪曲事实，编造谎言，目的是抹黑中国和世卫组织，服务于自身政治目的。我们敦促他们尊重事实，停止政治操弄。”

据美国之音报道，麦考尔（Michael McCaul）在声明中说，WHO和中国执政当局终于向世界承认，中国执政当局从未向世卫组织报告其境内爆发病毒，违反了WHO规定。

