面簿谷歌等暂缓处理港府索取用户资料要求

《香港国安法》自上个月底生效后，多个社交或网络搜索平台，包括面簿、WhatsApp、Telegram、推特及谷歌宣布，将会暂时拒绝香港执法部门提交用户资料的要求。

据香港电台、《明报》《华尔街日报》和路透社报道，面簿及旗下的WhatsApp发表声明，表示会暂停处理港府索取用户资料的要求，以等待进一步评估“香港国安法”实施的影响，包括进行人权调查及咨询国际人权专家的意见。Facebook说，公司相信言论自由是基本人权，支持所有人在毋须担心自身安全或其他顾虑的情况下表达想法。

Telegram的发言人说，理解在目前情况下，保护香港用户私隐的重要性，强调过去从未向香港当局分享任何数据，亦无意在国际社会就香港政治形势达成共识前，处理任何索取香港用户资料的请求。

推特说，自《香港国安法》上星期生效后，已经暂停香港当局的所有分享资料及信息要求，又说他们与很多组织、领导人或同行都一样，对有关法例的发展过程或意图感到严重关切，会致力保护用户及他们的言论自由。

谷歌则说，已经暂停处理香港当局提出的任何新要求，并会继续审查新法例的细节。

社交网络通常对违反当地法律，但不违反公司有关可接受言论规定的帖子采取本地化限制措施。

面簿以及旗下的WhatsApp和Instagram、 推特以及谷歌旗下的YouTube长期以来一直在香港自由运营，不受到中国大陆互联网防火墙的限制。

《香港国安法》在6月30日晚上实行后，关于《香港国安法》第四十三条的实施细则今天（7日）正式生效。根据港府在官网上公布的细则内容，如果警务处处长有合理理由怀疑在电子平台上发布的电子信息相当可能构成危害国家安全罪行或相当可能会导致危害国家安全罪行的发生，可在保安局局长批准下，授权指定的警务处人员要求有关发布人士、平台服务商、主机服务商及／或网路服务商移除危害国家安全的信息；限制或停止任何人接达该信息；或限制或停止任何人接达该平台或相关部分。

如信息发布人未有遵从警方移除危害国家安全的信息要求，一经定罪，可被判罚款10万港元（1万8000新元）及监禁一年；如有服务商未有遵从移除或限制或停止任何人接达危害国家安全的信息或平台，或提供协助的要求，一经定罪，则可被判罚款10万港元及监禁六个月。

分析人士说，《香港国安法》的实施意味着在香港的美国科技公司现在面临一个微妙的选择。如果香港政府要求这些公司删除用户账号或这些账号的内容，这些公司就可能疏远自己的用户群。若予以拒绝，这些公司可能会面临刑事诉讼和惩罚。