美国商会等逾40个组织吁中国增加购买美国商品

美国商会和逾40个行业协会周一敦促美国和中国高层官员加倍努力，落实全球最大的两个经济体在1月签署的第一阶段贸易协议。

据路透社报道，在致美国财政部长努钦、美国贸易代表莱特希泽和中国副总理刘鹤的信中，这些组织表示，他们对迄今取得的进展感到鼓舞，但呼吁中国大幅增加对美国商品和服务的采购。

这些组织指出，抗击冠病大流行并恢复全球经济增长，在一定程度上取决于美中贸易协议的成功实施。该协议帮助化解了一场近18个月、双方针锋相对互征关税的贸易战，要求中国在未来两年额外购买2000亿美元（2781.1亿新元）的美国商品和服务。

他们在信中写道：“在两国关系日益紧张的情况下，共同努力改善贸易和发展商业，可以为两国经济提供重大利益，并有助于改善关系。”

美国商会中国中心负责人沃特曼（Jeremie Waterman）认为，结构性问题和购买农产品上已经取得了一些进展，但既然经济已开始从疫情中复苏，中国需要加大力度购买美国制造的商品、服务和能源产品，以达到其采购目标。

沃特曼说：“有些领域我们看到的进展较少，我们认为双方在这些领域加倍努力至关重要。”

美国行业组织在信的附件中列出了具体建议，包括增加购买美国飞机和零部件、汽车和医疗设备、云服务和美国能源产品。

美国商会和其他美国行业组织敦促双方加快实施贸易协议，称这将有助于两国，同时为解决补贴、网络安全和数字贸易等其他关键问题的第二阶段谈判铺路。

近几个月来，在冠状病毒的来源以及中国实施香港国家安全法等问题上，美中紧张关系有所升级。批评人士说，这部法律将限制香港的自治。

美国总统特朗普曾表示，两国经济“脱钩”仍是一种选择。特朗普的贸易顾问纳瓦罗上月表示，美中贸易协议“结束了”，令金融市场一片哗然，尽管他很快就收回了这番话。

白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）上月表示，美中贸易协议不仅依然完好，而且北京方面在协议中一些领域实际上已经取得了建设性进展。

但上月底，据华尔街日报报导，中国私下告诉美国，“干涉”香港和台湾等事务，可能危及中国根据中美第一阶段贸易协议对美国商品的采购。

特朗普的幕僚长梅多斯周一表示，美国总统正在考虑针对中国和制造业的几项行政命令，但没有给出细节。