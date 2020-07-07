中国驻英大使驳斥英方在香港问题上严重干涉内政

中国驻英国大使刘晓明周一批评英国严重干涉中国内政，就中国实施香港国安法发表不负责任的言论，称这种行为可能会损害未来的中国投资。

综合路透社和彭博社报道，刘晓明周一（6日）与记者视频连线时说：“英方不断对香港发表不负责任的言论。”

谈到英国将向持有英国国民（海外）护照（BNO）的香港人提供入获取英国公民身份的途径时，刘晓明说：“这种做法是严重干涉中国内部事务，是公然践踏国际关系基本准则。”

刘晓明表示，在英国公布提供公民身份的详情后，中国将决定如何回应。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）在一次联合采访中反驳了刘晓明的讲话，并表示中国已经自愿签署了保证香港人民自由的联合声明：“这是一个信任问题，世界上很多国家都在问这个问题：中国是否履行了其国际义务？”

在华为问题上，刘晓明表示，用不用华为取决于英国，中国希望成为英国的朋友和伙伴，但若英国想把中国作为敌对的伙伴，就不得不承担后果。如果英国政府禁止华为，将意味着英国无法再遵循独立的外交政策。

他反问道，如果英国对其它国家亦步亦趋，还怎么自称大不列颠？此举将破坏英国的自由贸易支持者形象，破坏中英两国信任。

刘晓明说：“中国商界正密切关注你们如何处理华为事件。如果你们将华排除在外，就会向其他中国企业发出一个非常不好的信息。”

英国首相约翰逊则将自己描述为“亲中派”，但他也表示，“我们必须力挺我们在香港的朋友。”

针对1月时允许华为有限参与英国的5G网络建设的初步决定，他的措辞也变得强硬起来，称他将保护关键基础设施不受“怀有敌意国家的供应商”侵害。