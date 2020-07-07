港媒：中纪委刊物公布孟宏伟落马原因细节

香港媒体获悉，中共中央纪委国家监委的刊物公布了中国前公安部副部长孟宏伟的更多贪腐细节，包括抽调十多名公安、海警到家当“佣人”，料理家务，打扫卫生等。

据《星岛日报》报道，该媒体获得由中纪委出版的《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》一书，书中指孟宏伟2004年担任公安部副部长后，“官气十足、盲目自负” ，更“毫无顾忌、公器私用”，把国家资源当成自家的“菜园子”、“车轮子”、“百宝袋”。

据悉该书曝光孟宏伟“专横霸道、家正不风”的细节。孟宏伟长期分管公安边防部队，在担任正部级的国家海警局局长以来，他先后抽调了10多名现役公安边防、海警战士到他家提供日常生活服务，充当孟家的“佣人”：有的负责打扫卫生、料理家务；有的当厨师，从早晨5时起床到孟家做早餐，忙到晚上11时洗完碗才离开；有的当司机，白天开着公车为孟家办私事，晚上睡在空置房里“看家”；还有的当保母，帮助接送孩子上下学。

书中形容孟宏伟“挥霍公帑、大讲排场”。在海警局某基地居住期间，一日三餐均安排现役军官服务。在河北某地休假时，要求基层边防部队为其家设置夜间警卫哨，调配军车、巡逻艇供其家人游玩使用，甚至妻儿去香港游玩时，还安排人员出境“保护”。

该书批评孟宏伟“毫无节制地满足”妻子高歌的奢靡生活，违规帮她谋取多个职务，在多个企业挂名领取高薪。

书中还描述，孟宏伟2016年担任国际刑警组织主席后，私下安排妻儿到法国里昂居住，并向外事等相关部门施压，谋求享受常驻及家属随任等生活待遇。孟还以驻外工作名义，安排多名干部及军人到里昂为跨国妻儿提供家庭服务。2018月2月，中央要求他限期安排家属回国，他却拖延不办。



该书指孟宏伟“反感、拒绝组织的监督”，担任公安部副部长期间，经常以身体不适为由，不到岗坐班履职，而是安排秘书或司机将公文送到家里批阅；在境外工作期间不按规定接受使领馆党委领导，成了不受监督的“特殊党员”。孟宏伟还多次隐瞒妻子名下房产、股票及在企业任职等情况，被谈话时作虚假说明。

中国反腐机关去年3月27日通报将孟宏伟双开（开除党籍和公职），孟宏伟在去年6月20日的庭审中当庭表示认罪，今年1月在天津被判刑13年半。

孟宏伟的妻子高歌与一对双胞胎儿子去年5月2日获得法国政府的政治庇护。自从孟宏伟在中国被捕后，高歌一直在法国警方的保护下生活，并声称中国没有任何证据支持对丈夫的指控，指孟宏伟受到“政治迫害”。

