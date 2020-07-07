【图集】中国全国高考启幕 1071万考生今开考

中国全国高考今天正式拉开大幕，1071万考生将步入考场。这次高考也是冠病疫情发生以来，中国全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。

据中新网报道，中国教育部的数据显示，今年全国高考报名人数1071万人，比去年增加40万人。

不少考生家长今天在重庆市南开中学考点外穿着旗袍为孩子加油，图个好彩头，寓意“旗开得胜”。（中新社）

广西南宁市考生家长身着旗袍，在考点前手持标语为考生打气。（中新社）

受疫情影响，今年的全国高考较往年推迟了一个月，这也是自2003年以来首次在7月举行的全国高考。

交警今天在吉林长春市的东北师范大学附属中学考点外道路上架设提示牌。（新华社）

今年的考试时间为7月7日至8日。此外，部分省市因考试科目设置不同，9日、10日也安排了部分考试科目。

湖北武汉防疫人员前天在一个高考考点进行消毒。（法新社）

中国教育部在3月底印发《关于应对新冠肺炎疫情稳妥做好2020年全国普通高校招生工作的通知》。依照《通知》，今年高考，各地要对考试招生场所逐一进行消毒，保证环境卫生和良好通风；考点应配备充足防疫物资，设置具备防护隔离措施的特殊通道、专用隔离考场和备用考场等。

志愿者今早在北京首都师范大学大兴附属中学考场外给考生做手部消毒。（中新社）

临近高考，中国国家卫健委疾病预防控制局又发布了《2020年高考防疫关键措施10条》，对体温检测、口罩佩戴等提出明确要求。

考生今早在北京市一个高考考点外抓紧时间看复习资料。（中新社）

此外，由于延期一个月，今年高考正值高温和洪涝灾害多发时间段，防汛和防暑降温工作也关系到考试是否能顺利举行。

高考前夕，教育部要求，充分做好考试期间可能出现的极端天气、自然灾害等突发情况的应对准备工作。各地已提前部署，为高考保驾护航。

考生家长们昨天在北京一所学校拍摄考点布局的照片。（法新社）

在考试纪律方面，中国教育部此前表示，将加大对违规招生的监督检查力度，坚持发现一起查处一起、零容忍。认真开展新生入学复查，对弄虚作假、考试舞弊，骗取加分资格或企图冒名顶替的新生，取消其入学资格并严肃处理。



