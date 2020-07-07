【图集】中国全国高考启幕 1071万考生今开考

中国全国高考今天正式拉开大幕，1071万考生将步入考场。这次高考也是冠病疫情发生以来，中国全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。
据中新网报道，中国教育部的数据显示，今年全国高考报名人数1071万人，比去年增加40万人。
受疫情影响，今年的全国高考较往年推迟了一个月，这也是自2003年以来首次在7月举行的全国高考。
今年的考试时间为7月7日至8日。此外，部分省市因考试科目设置不同，9日、10日也安排了部分考试科目。
中国教育部在3月底印发《关于应对新冠肺炎疫情稳妥做好2020年全国普通高校招生工作的通知》。依照《通知》，今年高考，各地要对考试招生场所逐一进行消毒，保证环境卫生和良好通风；考点应配备充足防疫物资，设置具备防护隔离措施的特殊通道、专用隔离考场和备用考场等。
临近高考，中国国家卫健委疾病预防控制局又发布了《2020年高考防疫关键措施10条》，对体温检测、口罩佩戴等提出明确要求。
此外，由于延期一个月，今年高考正值高温和洪涝灾害多发时间段，防汛和防暑降温工作也关系到考试是否能顺利举行。
高考前夕，教育部要求，充分做好考试期间可能出现的极端天气、自然灾害等突发情况的应对准备工作。各地已提前部署，为高考保驾护航。
在考试纪律方面，中国教育部此前表示，将加大对违规招生的监督检查力度，坚持发现一起查处一起、零容忍。认真开展新生入学复查，对弄虚作假、考试舞弊，骗取加分资格或企图冒名顶替的新生，取消其入学资格并严肃处理。