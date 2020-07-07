林郑称国安法条文温和 市场反应正面

香港行政长官林郑月娥今日（7日）出席行政会议前表示，香港国安法的细节清楚也相当温和，随着时间过去，相信国安法将使得“一国两制”行稳致远。

综合香港01和《星岛日报》报道，林郑月娥表示，国安法是全国性法律，市民有疑虑是可以理解的，但必须强调的是，国安法目的是针对四类危害国安行为，针对极少数人。

林郑月娥说，有人认为国安法严苛，损害人权自由。但事实证明过去一周没有大量恐惧，即使有也是有人刻意制造，国安法清楚列明细节，因此不算是严苛法律，相当温和，没有削弱人权自由。国安法保护港人合法自由和权益，开始令香港回复平静和稳定。

她补充道，最近市场对国安法反应好，外国形容的“一国两制已死”等论点难以立足。她本人对国安法的正面、积极反应感到欣慰。

林郑月娥表示，社会上不少人对国安法有谬误，包括认为其破坏一国两制的观点。她认为，国安法重新认识确立香港宪制秩序，若有人不断挑战国家底线，国安法有决心回应。且香港有宪制责任维护国家安全，立法工作有助维护一国两制，一国牢固令两制空间更大。

她续指，有意见指，政府在立法过程中被蒙在鼓里，并应由本地立法。这种说法是错误的，全国性法律由两地决定如何实行，而且中央政府多次听取行政长官意见，香港政府并非蒙在鼓里。

还有记者问及，港府昨晚公布的七项执法细则均由国安委制定，是否意味着以后不能被司法覆核？林郑月娥回应说，国安委的工作信息不予公开，据她理解，有关细则不能被司法覆核及挑战。她指出，细则是实施细则，并非额外赋权予警方执法，细则权力来源于国安法。