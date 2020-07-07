专家：台海军意外翻船凸显登陆演习不切实

台湾海军司令部周一（6日）发布关于突击艇意外翻船致死事件的调查报告，将以外的主因归咎于环境因素，并宣布台军下周登场的汉光演习联合登陆作战仍将按计划如期执行。有军事专家认为，翻艇意外凸显台湾在军事演训时的伴护（escort）安全措施不足。战略层面来看，台湾年度的汉光演习一再操演登陆这种科目，凸显其不切实际的性质。

据美国之音报道，台湾海军司令部政战主任孙常德6日宣布，下周登场的汉光演习联合登陆作战仍将按计划如期执行，不过，这次酿祸的突击艇（combat rubber raiding craft, CRRC）向岸登陆的课目将取消，待未来海军完成全面评估并强化安全措施后才会再次执行。

公民智库团体“壮阔台湾协会”发起人吴怡农受访时分析，一度面临裁员的海军陆战队目前的主要任务似乎集中在登陆，但对以防御作战为核心的台湾来说，登陆对台澎防卫作战就是个不切实际的任务。

也曾是特战队成员的吴怡农说，万一中国大陆突破海空防线、试图登陆台湾本岛，以台湾海军陆战队以及所属步兵而言，他们最重要的任务与平时训练的重点不应放在登陆作战，而是作为台海滩头战最前线的国土保卫军（territorial defense force。

针对年度的汉光军演，吴怡农引述台湾多位退役将领的观点形容“汉光不切实际、是一场表演”。他介绍，就连美军观察团针对汉光演习在呈给台湾国防部的检讨报告中，也曾给过类似的意见。他认为，此次翻艇意外其实还凸显出台湾在军演和训练科目上整体设计和战略思维的更大问题。

台湾国防研究院国防资源与产业研究所长苏紫云认同，未来的战争型态绝对不再需要近身搏斗，因此，相较于中国的海军陆战队所要采取的夺岛登陆攻势，台湾特战队所扮演的角色应主要放在防御守势，因此机动能力的训练才是重点。

苏紫云也认为，虽然天候海象因素导致此次翻艇意外，更进一步造成海军陆战队人员的伤亡，但也凸显出台湾周边海域的海象在风、波、潮、流等变化上的难以预测，这也相当程度形成台湾在防务安全上的天然屏障，若中国大陆军队若不谙水性，要渡海攻台仍有相当的难度。

苏紫云分析说，台湾和中国大陆军力失衡，本来就是一场不对称的战事，因此四周环海本来就是台湾可以利用的、很重要的优势，这也是为什么不对称战争中、战场管理（battlefield management）之所以重要之处。他说，除了海象险峻，台湾周边海岸设置有非常多的消波块，这对登陆部队而言也是另一重很难克服的环境，因此台湾仍有不少天然屏障可以利用，以抵御中国大陆的攻击。