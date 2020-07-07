长江中下游水位料将全线超警

中国国家防汛抗旱总指挥部预计，长江中下游干流监利至江阴江段及两湖水位将全线超警，今年以来洪涝灾害造成的直接经济损失已经达到416.4亿元（人民币，下同，82.62亿新元）。

据第一财经报道，受持续强降雨影响，目前长江中游干流监利至莲花塘、九江江段、洞庭湖城陵矶、鄱阳湖湖口、太湖均超警。依据雨水情及工程调度现状，国家防总预计，长江中下游干流监利至江阴江段及两湖水位将全线超警，湖南澧水、湖北鄂东四水、安徽青弋江和水阳江、浙江东苕溪可能发生超警以上洪水。

未来三日，长江中下游干流附近还将有持续强降雨。预计乌江、洞庭湖水系西部及长江中下游干流一线有持续强降雨，强度为暴雨到大暴雨，其中武汉和鄂东北累积雨量200至300毫米。长江上游干流北部10日至12日将有较强降雨过程。

持续强降雨对经济尤其是农业生产造成较大影响。截至7月6日下午5时30分统计，7月4日以来强降雨造成湖北94.98万人受灾，因灾死亡两人；农作物受灾面积147.91千公顷，其中绝收面积11.21千公顷；因灾倒塌房屋178间，不同程度损坏房屋368间；直接经济损失11.42亿元。

据中国国家应急管理部统计，截至7月3日，今年以来洪涝灾害先后造成贵州、四川、湖南、广西、广东、湖北等26省1938万人次受灾，121人死亡失踪，87.5万人次紧急转移安置，1.7万间房屋倒塌，农作物受灾面积1560千公顷，直接经济损失416.4亿元。