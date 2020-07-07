英智库：若百万港人移居英国将带来700亿经济效益

英国智库经济与商业研究中心（CEBR）6日发表的的分析估计，若有一百万港人选择移居英国，将可为英国带来高达400亿英镑（695.89亿新元）的经济效益。

据《星岛日报》报道，经济与商业研究中心认为，在拥有BNO身分的290万香港人中，续领BNO护照的35万人及参与示威的约80万人，较有可能移居英国。香港有研究发现，参与示威的人群当中，有六成人不到30岁，有22%的在30至45岁。

该机构认为，保守估计可能有30万港人会移居英国，为英国带来120亿英镑的经济刺激；若宽松估计，则五年内可能会有一百万人移居英国，有机会为英国带来400亿英镑的经济刺激。

该机构分析认为，这批移居者主要是中年人或年轻人，目前生产力略低于香港平均值。他们在2019年香港平均经济生产力为6万9900英镑。另外中年移居者带同子女移居，在当地完成教育后将可带来更大经济效益。而且这批人离开了舒适圈来到英国，可能会更努力工作，生产力达至其历来最高。同时移民“新血”展示不同的做事方式，也可能激发当地人的创意，从另一角度提升生产力。港人也会为了便利生活和定居，将资产转移到英国。

英国上周在香港国安法实施后提出向持有英国国民（海外）护照（BNO）的香港人，提供获得英籍的途径。







