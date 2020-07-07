中国官员批个别国家不断退群给全球稳定带来巨大不确定因素

中国常驻联合国代表昨天（6日）以不点名方式，指责美国不断“毁约”“退群”，大搞单边霸凌行径，给全球战略平衡与稳定带来巨大不确定因素。

据新华社报道，中国常驻联合国代表张军当天向联合国秘书长古特雷斯交存中国关于《武器贸易条约》的加入书后说：“一段时间以来，个别国家接连退出多边军控协定、有关国际条约和国际组织，不断“毁约”“退群”，大搞单边霸凌行径，给全球战略平衡与稳定带来巨大不确定因素，对世界各国携手应对全球性挑战造成严重危害。”

张军认为，当前形势下，大国尤其要重信守诺，体现责任担当，为维护国际秩序、维护国际法治、维护联合国作用、维护多边主义作出表率与贡献。

这份监管作战坦克、战斗机、军舰等常规武器国际贸易的《武器贸易条约》2013年在联合国大会上获得通过。

据路透社报道，美国时任总统奥巴马随后签署这份条约，但条约未得到美国参议院的批准。特朗普上任后，于去年4月说，他打算撤销美国的条约签署国身份。美国同年7月告诉联合国秘书长古特雷斯，华盛顿无意加入《武器贸易条约》，并声称2013年的条约签署对美国而言不带任何法律上的义务。

中国未公布武器出口数据，但根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，中国在2014年至2018年是全球第五大武器出口国。