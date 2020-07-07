中国研究者121篇论文配图相似 疑出自论文工厂

有报道指出，中国50个城市的医院和医学院研究人员发表的121篇论文使用的图片相似，疑似出自同一家公司或“论文工厂”。

据《星岛日报》引述《华尔街日报》报道，美国影像分析专家贝克（Elisabeth Bik）通过调查发现，中国内地50个城市的医院和医学院研究人员发表的121篇论文中，每篇论文都至少有一幅图片与另篇论文相同。

尽管这些研究报告是在四年时间内由不同作者发表，关注不同研究主题，但其中许多报告都包括相同的细胞群落图片，有些图片经旋转或裁剪以显得不同。这些报告中的部分图说也一字不差。

不过这些论文通过了六家国际期刊的同行评审程序，比如“欧洲医药科学评论”（European Review for Medical and Pharmacological Sciences）就发表了121篇当中的113篇。

贝克表示，这样的论文工厂产品“正在污染科学界研究工作，我很担心它们可能只是冰山一角”。贝克曾任斯坦福大学医学院（Stanfrod School of Medcial）研究员，去年辞卸在医疗新创公司的工作，全职投入调查不当研究行径。

欧洲医药科学评论表示，将联络受质疑的作者，并要求他们证明资料的原创性。

早在今年2月间，包括贝克在内的一群研究人员指，有疑似相同图片的400多篇论文与中国内地作者有关，这些在中国内地的医生与研究人员，常常承受着发表同行评审成果的压力，借以升等或赢得奖赏。