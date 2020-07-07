据报铜锣湾维景酒店将成国安公署临时基地

有港媒获悉，作为中国中央政府第四机关的中央政府驻香港国安公署，将以铜锣湾维景酒店为临时基地。

据香港01报道，香港湾仔区议员陈钰琳到场视察，有大批军装警员在场戒备及巡逻，酒店大堂玻璃幕门已被围板围封，有工人正在进行外墙维修。

数名工人7日在对铜锣湾维景酒店进行外墙维修工作。（路透社）

记者在现场发现，现场有两名警员视察，酒店外墙则正在围封装修，初步推测酒店门外镶板的位置，将会放上国徽，另外现场会竖起国旗旗杆。有区议员向在场保安询问酒店状况，保安表示是“秘密”。另外，附近一带的铜锣湾道咪表位亦贴上由警务处处长授权的字条，由今日（7日）起封闭三日。

两名记者今日在试图靠近铜锣湾维景酒店时，被一名身穿白色衬衫的工作人员（左一）拒绝。（路透社）

据悉公署明日早上开幕，记者向特首办查询了此事，正等待回覆。

铜锣湾维景酒店官网的页面显示“网站系统正在维修中，不便之处，敬请原谅”。记者以客人身份致电酒店了解情况时被告知酒店暂时停业，不接受预订，未知何时重新开业，至少半年后才可再预订房间。

铜锣湾维景酒店位于铜锣湾道148号，酒店于2002年开幕，由香港中旅维景国际酒店管理有限公司管理，属于香港中旅集团旗下物业。该酒店属四星级，楼高33层，共提供266间客房，当中超过七成面向维港及维园。

以往的中央驻港机构都会在港另觅地点，以中联办为例，初期使用的是新华社位于湾仔的旧址，后于2001年买入并迁到由招商局兴建的西港中心。据了解，国安公署亦会另觅永久办公室的选址。

据《2020 年全国性法律公布》，国安公署人员由中央人民政府维护国家安全的有关机关联合派出，公署职责包括分析研判香港特别行政区维护国家安全形势，就维护国家安全重大战略和重要政策提出意见和建议；监督、指导、协调、支持香港特别行政区履行维护国家安全的职责；收集分析国家安全情报信息；依法办理危害国家安全犯罪案件。

香港国安法规定公署人员须遵守全国性法律和香港特别行政区法律，并接受国家监督机构监督，公署的经费由中央负担。