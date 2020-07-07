专家谈中国金融体系风险：资本与透明度不足并重

中国人民大学副校长吴晓求今日（7月7日）在谈到中国金融体系的风险结构时说，中国金融体系的风险已经由原来单一的机构风险过渡到机构和市场风险并重的时代。

据《新京报》报道，中国财富管理50人论坛今日联合清华大学五道口金融学院在线发布《中国资产管理业务监管研究报告》。吴晓求谈及金融体系的风险结构时说，中国金融目前的风险结构发生重大变化，中国金融体系的风险已经变得至少是二元了。已经由原来单一的机构风险慢慢过渡到机构和市场风险并重，或者说，由原来的资本不足的风险过渡到透明度不足的风险与资本不足的风险并重的时代。

他说，过去监管的重点主要是对金融机构进行监管，现在除了对金融机构监管以外，更重要的是要对市场的透明度、信息披露进行监管。

吴晓求认为，对金融机构的监管和对透明度的监管已经变得非常重要。

他说：“因为透明度的监管主要是面对资产管理或者财富管理的产品，主要是面对社会大众以及投资者的一种风险的管控。如果没有透明度的监管，风险管控是不可能管控住的，靠它的道德约束以及靠它的自律还是不够，对信息披露的监管，要有足够的认知。”

吴晓求建议，金融改革包括政策的一致性、统一性以及规范性，特别是对相关的一些概念的认定要规范，要有利于整个资产管理业务的发展。同时，法律要给出一个非常明确的边界。此外，监管的体系也要进行必要的梳理，监管也有边界，既有交集，也有边界，也有合作，其核心是要降低市场所带来的巨大的风险。