中国交行：中国GDP增速料在2.5%左右

中国交通银行金融研究中心预测，中国全年GDP增速大概在2.5%左右，而且改革加速方向较为明确，未来包括土地、人口、资本、技术、数据要素等领域的改革都会加快推进。

据路透社报道，中国交通银行金融研究中心周二（7日）发布报告指，尽管全球经济今年可能创二战之后最低增速，但中国经济全年预计能够实现正增长，基准情景下三季度经济增长恢复到6%左右，全年增速大概在2.5%左右，而且改革加速方向较为明确，未来包括土地、人口、资本、技术、数据要素等领域的改革都会加快推进。

在这篇题为“向内而生”的2020年下半年宏观经济与市场展望报告中，交行并认为，从政策本身而言，中国不会学发达经济体搞一把梭，会留有余地，以应对未来可能要面临的更大困难；在财政与货币政策配合上，更好地评估、珍惜、用好正常的财政货币政策空间应是首要考量，尚无需、也不宜采取赤字货币化的方式。

该行认为，从政策取向上，中国不会搞大水漫灌的强刺激，以定向政策为主，达到精准滴灌的目标；下半年货币政策将由“宽货币”向“宽信用”过渡，全面降准概率在下半年将大幅下降，定向或部分降准预计将有一至两次，MLF操作利率可能继续下调20bp以上。

汇率方面，中美关系主导汇率走势，双向波动或成常态。预计人民币汇率可能在6.9至7.2区间波动。

报告指出：“下半年物价将处于较低水平，不存在通胀压力...随着需求逐渐改善，经济增长动能正在恢复，全年经济增长前低后高态势已经明确。”

除了基准情景预测全年增速2.5%左右，报告还指出，悲观情景下，疫情持续反复导致全球需求显着减弱，三季度和四季度经济增速仍较低，全年经济增长1%左右；乐观情景下，全球疫情很快消失，外需恢复叠加国内积极政策见效，三、四季度经济增速显着回升，全年经济增长3.5%左右。

报告认为中国今年全年新增就业900万的目标确定能完成，而且虽然国内需求的恢复明显不如供给，需求回暖仍有待时日，但是回暖的态势已经明确。预计下半年消费、投资有望逐渐改善，但不会大幅反弹，整体不温不火。

由于疫情对户外消费和就业等带来冲击，下半年报复性消费料不会出现，消费仍是温和复苏，与地产与汽车产业链相关的消费逐渐改善；服务类消费复苏可能较慢，特别是餐饮、旅游、酒店等消费可能全年将负增长。

投资方面，传统基建投资也将加快，但力度可能有限，重点关注“新基建”，预计全年基建投资增长8%；而受房地产调控不会松的制约，全年房地产开发投资增速预计为5%；制造业投资负增长态势可能仍将维持一段时间，预计全年增长-4%。整体固定资产投资全年料同比增长3.1%左右。

交行认为，从财政收支状况来看，政府财政收支压力加大，但仍然有发挥空间。通过盘活存量财政资金和压缩不必要的财政支出可以释放大量财政存量资源，考虑到政府性基金收支、国有资本经营收入等，中国财政收支压力并不大。

报告预计三季度专项债将全部发行完毕，地方专项债也将全面发行到位，尽快发挥稳增长作用。与此同时，下半年货币政策总量灵活适度的基调已定，货币政策将由“宽货币”向“宽信用”过渡，通过定向和创新直达的调控手段实现精准、灵活来配合财政发力。存准率和利率均有下调空间，但注重精准直达后，全面降准的概率在下半年将大幅下降，定向或部分降准预计将有一至两次。

报告写道：“MLF（中期借贷便利）操作利率作为利率走廊上限和连接LPR（贷款市场报价利率）的中间工具，为稳住货币市场利率和实现实体企业融资成本明显下降的目标，可能继续下调20bp（基点）以上。”

交行预计全年新增信贷投放将达到20.7万亿元人民币左右（4.11万亿新币），初步测算年末M2（广义货币供应量）增速可能回到13%以上，社融增速可能回到14%之上。