平安中国建设协调小组设立政治安全专项组

由中共中央成立的平安中国建设协调小组，已设立政治安全专项组。

据中国《检察日报》昨天（6日）报道，这个专项组由中共中央政法委副秘书长雷东生担任组长，而设立政治安全专项组，是要提升政治站位，坚持人民安全、政治安全、国家利益至上的有机统一，坚持专群结合、依靠群众，构筑维护国家政治安全人民防线，为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安提供根本政治保证。

报道称，专项组在近日召开的第一次会议上提到，要高度警惕、严密防范、依法打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，进一步提高防范抵御国家政治安全风险的水平。

专项组要求与会者自觉把维护制度安全、捍卫政权安全放在首要位置来抓，并说：“中外抗疫、国家和社会治理的无数事实表明，只有安全的政治环境，才能保障人民群众的获得感、幸福感、安全感。”

平安中国建设协调小组被赋予防范打击危害国家政治安全活动，深入开展涉疫矛盾纠纷排查化解的责任。

据新华社报道，担任平安中国建设协调小组组长的中共中央政法委书记郭声琨，4月在小组首次会议上要求打好扫黑除恶专项斗争决胜战，推进市域社会治理现代化试点，加强公共安全管理，有效防控网络安全风险，切实维护安全稳定。