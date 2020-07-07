中国发布九个新职业 直播销售员为新工种

中国人社部联合市场监管总局、国家统计局发布九个新职业，其中包括“区块链工程技术人员”、“城市管理网格员”和“互联网营销师”。

据《人民日报》7月6日报道，除了九个新职业，人社部等部门还发布了“直播销售员”“互联网信息审核员”等五个工种，同时将“公共卫生辅助服务员”职业下的“防疫员”、“消毒员”和“公共场所卫生管理员”等三个工种上升为职业。

据介绍，此批新职业是由人社部向社会公开征集，组织职业分类专家评估论证，并通过网络媒体等向社会公示后确定的。此批新职业具有三个特点。

一是助力冠病疫情防控，凸显了相关职业的重要性。疫情防控期间，为有需求的老年人提供生活活动能力、认知能力等健康状况测量和评估的老年人能力评估师，运用卫生健康及互联网知识技能为社区群众提供服务的社群健康助理员，运用数字化学习平台为学习者提供服务的在线学习服务师等新职业应运而生。

二是互联网技术发展，催生了多样化的创业就业模式。在商品市场领域，短视频、直播带货等网络营销行业兴起，覆盖用户规模达到8亿以上，互联网营销从业人员数量以每月8.8%的速度快速增长。这些在数字化信息平台上，对企业产品进行多平台营销推广的直播销售员，已受到广大企业和消费者的认可。

三是信息技术发展，对网络信用及安全提出了新要求。网络安全事关国家安全，涉及社会民生各个领域，随着网络安全法、网络安全审查办法落地实施，信息安全攻防渗透测试和信息审核评估成为网络安全维护的关键环节，信息安全测试员、互联网信息审核员的工作将越来越重要。