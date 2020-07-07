高盛料中国A股未来一至三个月上行空间可达15%

国际投资银行高盛（Goldman Sachs）周二（7日）发表报告预计，中国A股未来一至三个月由流动性驱动的上行空间可达15%，但从基本因素考虑，未来12个月的回报率则将与现水平持平。

据路透社报道，高盛的报告认为，多项因素包括中国强劲经济复苏、疫情再爆发的风险受控等、有利的宏观政策等支持近期A股升势，预期未来一至三个月由流动性驱动的上行空间可达15%；但从基本因素考虑，未来12个月的回报率则将与现水平持平。

该行对沪深300指数（CSI300）的12个月目标从4100点上调至4600点（此前为4,100点），维持中国A股在除日本外的亚太区的“增持”看法。

高盛报告指，沪深300指数、MSCI中国及恒生指数（HSI）截至昨天自3月份的低位累积反弹了32%、37%和21%，重回牛市阶段。

该行认为导致这波升幅的原因有多种，包括大陆经济正全面恢复运转、疫情再爆发的风险得到控制令重启经济较为顺利。在政策方面，过去几个月通过货币工具及信贷政策缓解了金融状况、企业盈利有改善趋势、股票估值不高及散户参与增加均有利股市上扬。

高盛认为，由流动性驱动的股市上行空间的可能性不小，一旦实现其上升潜力可能很大。若将流动性驱动上升的案例平均回报作为近期目标，由目前水平起计三个月，股指升幅可达15%。

但报告称，从历史上看，受当前风险偏好及散户参与水平推动下的六至12个月股市回报往往欠佳，该行推算未来12个月沪深300指数目标为4600点，即与现水平大致持平。

沪深300指数周二盘中最多曾大涨近2.7%，收市涨幅收窄至0.6%。