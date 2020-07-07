国民党：不乐见香港国安法细则规定

台湾在野的国民党表示，他们不乐见《香港国安法》细则规定，并呼吁港府对此审慎处理。

国民党今天（7日）在官网上发布新闻稿说到，细则对台湾政治性组织或其代理人的相关要求，不应影响台港民间交流，更不能阻碍台港官方互动。

国民党认为，台湾是自由民主的社会，与外国或其他地区交流难免涉及个别政治主张，并说自从中国大陆人大草拟《香港国安法》以来，已多次公开声明支持香港民主，捍卫香港高度自治，维护香港司法独立，前述立场绝不改变。

国民党也批评总统蔡英文以总统之尊，行民进党主席之事，动辄要求在野党表态、检讨在野党、修理卸任总统。

新闻稿也提到，陆委会派驻“台北经济文化办事处”处长因为两岸关系急冻，已两年无法赴任，现加上《香港国安法》正式实施，未来赴任希望恐更渺茫，而且《香港国安法》的规定将让台港官方关系持续恶化。

国民党在最后呼吁蔡英文及其执政团队尽速恢复过去“挺香港”的积极态度，并提出切实有效的因应之道，否则台湾民众将再次失去对蔡政府的信任。

关于《香港国安法》第四十三条的实施细则今天生效。根据港府昨天在官网上公布的实施细则内容，警务处处长如合理地相信是防止及侦查危害国家安全罪行所需要的，可在保安局局长批准下，借向某外国政治性组织或台湾政治性组织，或某外国代理人或台湾代理人，送达书面通知，规定该组识或代理人在指定期限内，按指定方式向警务处处长提交指明资料，包括在香港的活动及个人资料、资产、收入、收入来源及开支。