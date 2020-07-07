海航旗下美国子公司获美国政府冠病救助贷款

美国官方提供的资料显示，陷入财务困境的中国海航集团旗下美国子公司获得由美国政府提供的冠病疫情救助贷款。

据彭博社今天（7日）报道，美国财政部发布的名单显示，海航集团北美（HNA Group North America）和海航纽约培训中心（HNA Training Center NY）分别获得35万美元和100万美元的救助贷款。

此外，中国航空工业集团旗下美国子公司大陆航空科技（Continental Aerospace Technologies）也获得介于500万至1000万美元的贷款。

这项贷款计划由美国小型企业管理局今年初设立，旨在协助陷入困境的企业支付受防疫措施影响的员工薪金。

这项信息发布的时间，正值特朗普政府试图遏制中国在美国和全球的影响力。

美国五角大楼上个月指中国航空工业集团等20家中国企业由中国军方拥有或控制。

海航集团在2016年至2017年曾花费超过400亿美元，在世界六大洲展开收购计划，而成为国际关注的焦点，如今面对债务激增的情况。

集团今年2月宣布，海南省政府牵头同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”，工作组将全面协助、全力推进本集团风险处置工作。