特朗普：禁止TikTok或是对中国处理冠病报复行为之一

（早报讯）美国总统特朗普表示，其政府正考虑在美国禁止抖音海外版（TikTok）的中国社交媒体应用在当地的使用，并指这是针对中国处理2019冠状病毒疾病（COVID-19）而进行报复的一种可能方式。

彭博社报道，特朗普周二（7日）发表上述评论的前一天，美国国务卿蓬佩奥在星期一（6日）曾表示，考虑在美国禁用抖音等中国社媒应用。

据报道，美国国务卿蓬佩奥在接受美国福克斯新闻时表示，称因担心社交媒体被北京政府利用，美国担心中国社交媒体TikTok可能被北京政府用作监视和宣传的工具，因此政府正在考虑限制美国“用户”使用该应用。

蓬佩奥说，他们非常认真地在对待这个问题，在此类问题上也长时间关注，比如在基础设施中使用华为技术的问题。他们已经在世界范围内取得了实质进展，同时还宣布了中兴对美国国家安全构成威胁。

特朗普星期二受访时说：“这是我们正在探讨的事项。” “这是一笔大交易。你瞧，中国在这种病毒上做了什么，它们对这个国家，以及整个世界所做的事情都是可耻的。”

特朗普没有提供有关潜在决定的任何细节。他说，希望禁止TikTok是美国就冠病向北京政府发起反击的“许多方式之一”。冠病已在美国感染了近300万人，死亡病例也增至13万人。