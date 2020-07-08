卸任中国外交部新闻司副司长、发言人一个月后，耿爽履新中国常驻联合国副代表。

综合央视与微信公众号“长安街知事”的报道，中国常驻联合国代表团官方网站显示，中国常驻联合国副代表耿爽大使昨天（7日）向联合国秘书处递交全权证书，正式开始履职。

今年5月，原任常驻联合国副代表的吴海涛大使，已出任中国驻西班牙兼驻安道尔特命全权大使。

耿爽此次履新可谓是重返故地。1999年，耿爽经过最初在外交部国际司的历练后，外派的第一站即是中国常驻联合国代表团。

此后他历任外交部国际司参赞兼处长、中国驻美国使馆参赞、外交部国际经济司参赞、副司长等职。长期主管中国参与联合国及其安理会的相关工作，负责中国参与二十国集团、金砖国家、亚太经合组织等多边机制事务。

2016年9月26日，耿爽首次亮相蓝厅，成为外交部第30任发言人。近4年来，耿爽共主持记者会近400场，和其他发言人一道，向国内外阐述中国外交政策以及对重大国际和地区问题的看法。他逻辑缜密、幽默风趣、反驳犀利、妙语频出，给人留下了深刻印象。

今年6月5日，耿爽最后一次主持例行记者会。他当场宣布，因工作安排，将不再担任外交部新闻司副司长、发言人，奔赴新的岗位。

耿爽强调，“作为一名中国外交官，无论走到哪里，我都会继续地讲好中国故事，传递中国声音，为促进中国与世界的相互了解，增进中国人民与世界人民的友好情谊，做出自己的努力与贡献。在此跟大家道别，我们后会有期。”