特朗普顾问正考虑削弱香港挂钩汇率制度

美国政府考虑就《香港国安法》惩罚中国的选项，总统特朗普的一些高级顾问据传希望美国削弱港元挂钩美元的汇率机制。

据彭博社报道，知情者表示，打击香港挂钩汇率制度可通过限制香港银行购买美元的能力来实施，这在美国国务卿蓬佩奥顾问们的讨论中曾被提出，但尚未提升到白宫的更高决策层面，表明这个想法还未获得认真对待。

他们说，该提议面临政府内其他人士的强烈反对，他们担心此举只会伤害香港的银行和美国，而不是中国。

另一位知情者表示，攻击挂钩汇率制度的想法在目前正讨论的方案中位于较低行列。这位知情人士说，这些可能方案包括取消美国与香港的引渡条约，以及终止与香港警方的合作。

自1983年以来，香港一直将其货币与美元挂钩，使其在一个相对严格的区间内波动。

两名知情人士称，政府的首要任务一直是寻找方法惩罚总部设在香港的银行，特别是汇丰控股。在上个月的一份声明中，蓬佩奥单单挑出了汇丰亚太区行政总裁王冬胜，抨击其在一份请愿书上签名支持“北京破坏香港自治的灾难性决定”。

蓬佩奥在6月9日的一份声明中写道：“汇丰（向中央）表忠心的做法似乎没有为它赢得北京的多少尊重，北京依然把汇丰在华业务作为对付伦敦的政治筹码，”

挂钩汇率制度可以提供稳定，但同时也使香港受到美国货币和财政政策的摆布。这意味着它应对香港本地经济状况的能力可能会较弱，因为在不确定时期，个人和企业可以选择持有美元而不是交易较少的香港本地货币。