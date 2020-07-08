华为警告巴西：若屈于美国压力将延迟5G部署

中国电讯巨擘华为的网络安全与解决方案主管莫塔（Marcelo Motta）警告，如果巴西屈服于美国压力而压制华为，那么巴西部署5G电信网络可能延迟数年且面临更高的成本。

据路透社报道，特朗普政府加大努力以限制华为参与巴西高速5G网络建设。美国驻巴西大使甚至暗示，美国愿意为巴西从其他供应商购买设备提供资金支持。

巴西右翼总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）上月表示，部署5G必须满足国家主权、信息和数据安全要求。长期以来对中国持怀疑态度的博尔索纳罗自2019年上台以来对北京的立场已经不那么强硬，尽管他仍是特朗普的亲密盟友。

莫塔周一稍晚在一场专访中表示，打压华为“只会推迟巴西的5G部署，并最终影响运营商、地区网络服务商和消费者的价格。“

过去22年，随着华为加强在巴西的业务，巴西的运营商已经采用华为的设备建设了很大一部分基础设施。

莫塔称：“在对华为有限制的地方，我们看到价格上涨了两到五倍，这往往使运营商无法开展业务，”

他指出，巴西已经面临着扩大现有基础设施的挑战。更换供应商将要求运营商更换已经安装的设备，而不是简单地升级现有设备。他强调，美国指责华为的设备容易遭到中国窃听的说法是没有根据的。