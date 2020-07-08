中国外交部副部长：美国在国际关系中搞“武大郎开店”

中国外交部副部长乐玉成形容，美国嘴上一直讲市场精神、公平竞争，但行动上却是“武大郎开店——不容大个儿”，不允许别人比自已更优秀、更有竞争力。

据中国外交部网站的消息，乐玉成今天（8日）在中国人民外交学会和美国亚洲协会共同举办的中美关系视频对话上指出，中国在自身快速发展的同时，对世界的贡献有目共睹。对中国这样一个名副其实的“优等生”，美国不仅不认可，还不遗余力地打压遏制，甚至在人文交流领域也越来越歇斯底里，监控学者，驱赶记者，抓捕留学生，关闭孔子学院，让人怀疑麦卡锡主义是不是又回来了。

他认为，中美关系攸关两国和人类的前途命运，不能被极端分子所绑架，不能让他们把中美关系带进死胡同。

乐玉成说，美国真正的敌人不是中国，而是看不见的病毒和越来越多的非传统安全挑战。进入新世纪发生的多次全球性危机，给美国和世界造成重大损失，但根源都不是传统的大国对抗或地缘政治冲突，而是恐怖主义、金融风险、各种病毒等。面对百年大灾疫，“人们最需要的是N95口罩，而不是F-35战斗机。”

他指出，中美谁也改变不了谁，不要将中美关系意识形态化。中方一贯奉行不干涉内政原则。倒是美国有些人一个劲地打中国牌，又反过来指责中国干涉美内政、影响美大选，这对中国很不公平。

乐玉成强调，多边主义、全球化是大势所趋，全球合作是人心所向。各国利益相互交融，试图排除中国、搞“平行体系”，人为分割两个市场、两个产业链，是开历史倒车。