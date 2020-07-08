骆惠宁称国安署依法履职不会侵害个人及组织权益

中联办主任、国家安全事务顾问骆惠宁说，驻港国安公署在香港定会严格依法履行职责，依法接受监督，不会侵害任何个人和组织的合法权益，它是香港安全的使者，也是国家安全的守门人。

据香港电台网站报道，设于香港铜锣湾维景酒店的中央驻港国安公署临时办公室，今早（8日）举行揭幕仪式。为公署牌匾揭幕的包括骆惠宁、驻港国安公署署长郑雁雄、全国政协副主席董建华和梁振英及行政长官林郑月娥。

骆惠宁致辞时指出，今天的香港已经告别国安不设防的历史，相信有香港国安法保驾护航，有驻港国安公署和特区维护国安机构携手努力，危害国家安全的行为和活动定能得到防范和惩治，“一国两制”一定能够不变形、不走样，不断有新的生机。

他说，香港国安法公布实施开启了由乱到治的重大转折，设立国安公署是中央政府履行国安的根本重大举措，中央有权利也有责任，采取一切必要的措施维护国家安全，基于对香港特区的充分信任，中央授权特区管辖绝大部分案件，中央之所以保留特定情况下，对极少数危害国安案件的管辖权，旨在为香港维护国安守住底线。

骆惠宁指出，最近驻港国安公署成为香港社会的关注焦点，一些别有用心的反中乱港分子，对公署进行污名攻击，并伺机抹黑中国司法制度和法治状况，企图令市民产生不必要疑虑和恐慌。