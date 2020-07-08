港教育局：不应在校奏唱播放《愿荣光归香港》

香港教育局局长杨润雄表示，学校不应让学生在校内奏唱或播放任何干扰学校运作、影响学生情绪，或带有政治信息的歌曲。他指，如《愿荣光归香港》源自去年6月起的社会事件，带有强烈政治信息，并与持续多月的社会政治、暴力及违法事件有密切关连，绝对不应让学生在校内奏唱或播放。

《愿荣光归香港》是去年香港返修例参与者创作并广为传唱的歌曲，由化名为“Thomas dgx yhl”的香港音乐人作词作曲，及经连登讨论区网民协作修改后制成，在运动中广为传唱。

据《星岛日报》报道，杨润雄书面回覆立法会议员质询时，重申校园内不应进行任何政治宣传活动，指学生在校园内、毕业典礼、开学礼等场合或学习活动中作出不尊重有关场合，或与学习目标并不相符的行为，学校应立即制止。

对于早前要求校方劝止学生在学校叫口号、拉人链、张贴带有政治信息的标语等。杨润雄表示，世界各地过去有涉及各种非政治原因的筑人链活动，但筑人链活动与某些口号自去年9月以来一直带有强烈的政治信息，不是为了慈善或其他非政治目的而筹划和进行，因此学校应予以劝止。

他又指，奏唱或播放具政治意味的歌曲、筑人链等活动，是表达政治诉求、煽动其他同学的方式，不符课程内容或学习目标。

杨润雄说，校内校外的人链活动，为他人带来骚扰，曾因声浪等问题引起附近居民不满，甚至引起冲突等，为学生安全和福祉着想，教育局及学校均有责任制止学生拉人链。