常州小学生坠楼事件：涉事教师被降低岗位等级

江苏常州五年级女生缪某某课后坠亡事件有新进展，江苏常州金坛区教育局今天（8日）通报，涉事教师袁某某存在违规违纪行为，给予党内严重警告和降低岗位等级处分。

据金坛教育服务网站消息，金坛区教育局通报称，针对家长和网友的反映，经查，河滨小学教师袁某某存在违规违纪行为。根据《中国共产党纪律处分条例》有关规定，给予袁某某党内严重警告处分，收受的款物予以收缴。

根据《事业单位工作人员处分暂行规定》、教育部《中小学教师违反职业道德行为处理办法（修订）》、《江苏省<中小学教师违反职业道德行为处理办法>实施细则（试行）》、江苏省教育厅《关于开展拒绝有偿补课公开承诺活动的通知》等相关规定，给予袁某某降低岗位等级处分。

常州市金坛区河滨小学五年级女生缪可馨上完语文课后坠楼身亡一事一度引发广泛关注。《新京报》此前报道称，事发后，缪可馨家长注册的微博账号“缪可馨世界第一可爱”公开了女儿坠楼前作文被批评，并怀疑坠楼一事与语文老师袁某教学方式不当有关。

由金坛区政府办、区教育局、区公安局及河滨小学共同组成的“河滨小学学生坠楼事件联合调查组”在6月12日发布通告，称通过现场勘查、查看监控、走访调查等工作，已排除他杀可能。

金坛区区委宣传部常务副部长邢卫东6月16日受访时说，案件侦查已基本结束，只剩下赔偿事宜未有定论。河滨小学李校长则称，学校此前未发现涉事老师袁某有违规情况。至于新发现的体罚、办辅导班、收红包等行为，会作为日后师德师风专项调查中的证据。