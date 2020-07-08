浙江新安江水库首开九孔泄洪 下游水位线升高

中国长江中下游地区出现多次强降雨，继七孔泄洪之后，浙江新安江水库今天增开至九孔泄洪，是该水库建成以来的首次。

据澎湃新闻报道，新安江水库昨天因水位超汛限水位，开七孔泄洪。截至8日8时，新安江水库水位刷新历史高位达108.38米，超汛限水位1.88米。

今天9时，新安江水库再增开两孔泄洪。泄洪闸泄洪流量6600立方米/秒，发电流量1200立方米/秒，总出库流量7800立方米/秒，半小时流量与整个杭州西湖的储水量相当。

据杭州市防指数据，九孔全开泄洪不到1小时，入库流量已小于出库流量，水库水位在下降中。

九孔全开使得新安江水库下游水位线进一步升高，水流更加湍急。根据浙江省防指向杭州市防指发出的洪水风险提示单，新安江、分水江、兰江洪水叠加，河口的桐庐、富阳、闻堰站可能超保证水位，闸口站超警戒水位；桐庐县、富阳区11个堤防可能出现漫堤风险；江干区、西湖区、萧山区、富阳区六个堤防在大流量洪水下存在冲刷风险。

杭州市防指提醒新安江、富春江、钱塘江沿江区县市居民做好应急准备，尽量减少外出。

另据《新京报》报道，专家表示，今年新安江流域累计降水量为多年均值的2.64倍，未来三天该流域面雨量仍有100~150毫米。