中国称美若将核武库减至中国水平 将“乐于”参与核军控三方谈判

中国外交部军控司司长傅聪表示，如果美国愿意将其核武库削减到中国的水平，中国将“乐于”与美国和俄罗斯进行三边核武器军备控制谈判。

综合路透社与中新网的报道，美国曾多次呼吁中国加入美俄中核军控三边谈判，以延长美俄之间的核武器条约。该条约将于2021年2月到期。

傅聪今天（8日）在北京参与就国际军控与裁军问题举行的中外媒体吹风会。他指出，中国和美国在《武器贸易条约》问题上立场迥异。去年9月，国务委员兼外长王毅正式宣布中国启动加入条约的国内法律程序。在同一讲台上，美国总统特朗普则宣布美方将撤销对条约签署，此事凸显中美两国对多边主义和国际法的不同态度。

他说，大家都很清楚，美方的毁约退约行为并未到此为止，美方随后又宣布退出《开放天空条约》，并在昨天终止了与世界卫生组织关系。

傅聪重申，中方无意参加美俄之间的双边谈判。中国与美俄核武器数量完全不在一个量级，现阶段要求中方参加与美俄的核裁军谈判并不现实。中方呼吁美方尽快积极回应俄方关于延期《新削减战略武器条约》的诉求，在此基础上进一步削减其庞大的核武库，为其他核武器国家参加核裁军谈判创造条件。

傅聪强调，中方不参加所谓的三边谈判，并不意味着中方拒绝参与国际核裁军努力。