港府建议7月后入职公务员须签文件拥护《基本法》

香港政府就公务员宣誓提出建议，指所有在本月1日或之后入职的公务员，都须签署文件确认拥护《基本法》，以及效忠香港特区。

据香港电台网站报道，至于现职公务员，当局建议先安排部分公务员，宣誓或签署文件，包括日后所有获推荐晋升出任较高职级，或获推荐转任至另一职系的公务员，或在政府决策过程中担当重要角色的公务员，如首长级；以及职级较敏感的公务员，例如纪律部队人员、政务主任、新闻主任、律政人员等。

公务员事务局提交立法会的文件表示，在形式方面，部分公务员应以宣誓方式进行，例如首长级中较高职级的公务员，局方须考虑当有公务员未能遵从要求或违反誓言或声明时，应采取哪些适当的跟进行动及相关的处理机制。

公务员事务局指出，《香港国安法》第6条的条文，与公务员宣誓的建议相符。公务员从来都有责任拥护《基本法》及效忠香港特区，尤以效忠特区政府至为关键，引入相关宣誓要求，能体现公务员在《基本法》和《公务员守则》下的一贯责任，让他们更明确地意识到其公职身份所带来的责任和要求。

政府表示，建议有助进一步保护及推广公务员队伍要恪守的核心价值，确保特区政府能有效管治，当局会按既定机制，谘询公务员团体意见，同时继续与律政司研究法律问题，拟定落实方案及细节。