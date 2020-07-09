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蓬佩奥谴责中国领土争端上的“霸凌”行为

文 / 林煇智

发布 / 2020年7月9日 7:01 AM

更新 / 2020年7月9日 7:05 AM

美国国务卿蓬佩奥周三在新闻发布会上谈到中印在印度北部拉达克有争议边界最近发生的武装冲突时说：“中国人在冲突中表现出的霸凌侵略令人难以置信。”（法新社）

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（早报讯）美国国务卿蓬佩奥谴责中国对印度发动“侵略”，并表示中国又对印度盟国不丹挑起新的争执，展现出“霸凌”计划，而全球不应容许这种行为。

法新社报道，中印两国自上月15日发生夺命边界冲突，导致20名印度军人死亡，紧张局势陡升。蓬佩奥上述说法是他在两国冲突此议题所作的最全面评论。

蓬佩奥星期三在美国国务院举行的一场记者会上表示：“中方采取极其侵略性的行动，而印度人尽其所能回应。”蓬佩奥还说，“我不认为应该孤立看待中国共产党进行侵略的这一特殊情况。你们必须将其放在更大的背景下。”他还说，“中国人在冲突中表现出的霸凌侵略令人难以置信。”

中国和印度起冲突后，又把矛头指向外交政策深受印度政府影响的不丹。蓬佩奥表示，“从喜马拉雅山脉到越南水域，从钓鱼台群岛到其他地方的领土，北京到处挑起领土争端已“习以为常”。他说，“世界不应该坐视这种霸凌行为，任其为所欲为继续下去。”

据报道，印度和中国士兵6月15日在位于印度北部拉达克（Ladakh）的加尔万河谷（Galwan Valley）发生的极端冲突。这是45年来两军之间第一次流血冲突，冲突导致印度一方20名士兵丧生，北京方面还没有透露伤亡人数。

在中印两国发生边境冲突后，印度日前宣布禁用抖音TikTok和其他58款主要来自中国的应用程序。印度此举得到包括美国等国的响应。

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