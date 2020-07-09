蓬佩奥谴责中国领土争端上的“霸凌”行为

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥谴责中国对印度发动“侵略”，并表示中国又对印度盟国不丹挑起新的争执，展现出“霸凌”计划，而全球不应容许这种行为。

法新社报道，中印两国自上月15日发生夺命边界冲突，导致20名印度军人死亡，紧张局势陡升。蓬佩奥上述说法是他在两国冲突此议题所作的最全面评论。

蓬佩奥星期三在美国国务院举行的一场记者会上表示：“中方采取极其侵略性的行动，而印度人尽其所能回应。”蓬佩奥还说，“我不认为应该孤立看待中国共产党进行侵略的这一特殊情况。你们必须将其放在更大的背景下。”他还说，“中国人在冲突中表现出的霸凌侵略令人难以置信。”

中国和印度起冲突后，又把矛头指向外交政策深受印度政府影响的不丹。蓬佩奥表示，“从喜马拉雅山脉到越南水域，从钓鱼台群岛到其他地方的领土，北京到处挑起领土争端已“习以为常”。他说，“世界不应该坐视这种霸凌行为，任其为所欲为继续下去。”

据报道，印度和中国士兵6月15日在位于印度北部拉达克（Ladakh）的加尔万河谷（Galwan Valley）发生的极端冲突。这是45年来两军之间第一次流血冲突，冲突导致印度一方20名士兵丧生，北京方面还没有透露伤亡人数。

在中印两国发生边境冲突后，印度日前宣布禁用抖音TikTok和其他58款主要来自中国的应用程序。印度此举得到包括美国等国的响应。