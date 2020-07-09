继周永康等“政法虎”被查后 中国政法系统开展新一轮整顿

在原中央政法委书记周永康、国安部原副部长马建被查后，中共中央政法委昨日（8日）召开名为“全国政法队伍教育整顿试点工作动员会”，旨在从该国司法系统“彻底割除毒瘤”的整顿工作，开始新一轮反腐行动。

据北京青年报报道，上述会议透露了几个关键信息。其一，7月至10月，这项工作将开展试点。其二，“全国政法队伍教育整顿试点办公室”已经成立，主任是中央政法委秘书长陈一新。其三，2021年起，政法队伍教育整顿工作将逐级在全国政法系统铺开；到2022年一季度前要完成整顿任务。

会议共确定五个市本级及四个县的有关政法单位，两所监狱作为试点单位，于今年7月至10月开展试点工作。承担试点任务的包括黑龙江省哈尔滨市及呼兰区、江苏省徐州市及云龙区、河南省三门峡市及灵宝市、四川省宜宾市及珙县的法院、检察院、公安、司法行政机关、陕西省宝鸡市国家安全机关和黑龙江省呼兰监狱和松滨监狱。

今年1月，中共总书记习近平强调，深入开展政法队伍教育整顿，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法队伍。今年1月17日至18日在北京召开的中央政法工作会议提到，要以“政法队伍教育整顿”为牵引，建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

今年4月，江西省委常委、政法委书记尹建业曾刊文称，扼守住清正廉洁这道闸门，时刻敲“自警”之钟，从思想深处肃清周永康、马建之流的流毒，常思贪欲之害，坚决做到“常在河边走，就是不湿鞋”。

这几年来，随着反腐力度的不断加大，中国政法系统内有不少高官先后被查，比如周永康和马建。

被打落的“政法虎”还有其他人。在公安系统内，公安部原副部长李东生、孟宏伟、孙力军先后被查。检察系统内，上海市人民检察院原检察长陈旭、吉林省人民检察院原检察长杨克勤落马。在法院系统内，最高人民法院原副院长奚晓明、江苏省高院原院长许前飞、安徽省高院原院长张坚、云南省高院原院长赵仕杰也先后被查。

“政法虎”的危害除了敛财，还有干预司法、插手案件。比如，敛财过亿的最高法院原副院长奚晓明被指在“案件处理”上为他人提供了帮助；被留党察看1年的云南省高院原院长赵仕杰在“孙小果案申诉再审过程中徇私舞弊，授意和要求审判人员枉法裁判，致使孙小果由死缓被改判有期徒刑20年”。

陈一新在昨日会议上强调，要在政法系统开展教育整顿，来一场刮骨疗毒式的自我革命，坚持刀刃向内，彻底割除毒瘤，清除害群之马，确保政法队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。