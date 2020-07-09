谷歌放弃在中国等敏感市场推出“隔离区”云服务计划

谷歌放弃了在中国和其他政治敏感国家推出一个云服务的计划，有消息说部分原因是地缘政治紧张局势和冠病疫情引发的疑虑。

据路透社报道，谷歌周三（8日）宣布，已关闭“Isolated Region”（隔离区）云计划，并表示没有考虑在中国提供云平台的选项。不过谷歌解释说，该项目关闭不是由于地缘政治和冠病疫情中的任何一个，其尚未在中国提供云平台服务。

谷歌一位发言人介绍，“Isolated Region”只是该公司为了解决采用云科技的相关要求而探索的路径之一。该项目的目的是向全球的客户和监管机构提供云服务。

彭博社稍早引述两位员工报导，5月谷歌已在中国和其他政治敏感国家砍掉了这个项目，部分由于地缘政治紧张和冠病疫情。

上述员工透露，在今年5月，这家搜索巨头放弃了这个称为“隔离区”的计划，该计划旨在满足各国控制其边界内数据的愿望。一位知情员工介绍，该行动被认为是一个“巨大的战略转变”，参与“隔离区”计划的涉及数百个散布在世界各地的员工。

谷歌正在将资金投入到云计算中，这也是该公司在搜索广告之外寻找新增长来源的更广泛努力的一部分。谷歌云业务在2019年创造了89亿美元（123.78亿新元）的收入，比上一年增长了53%，这是因为它已经进入了需要特殊安全检查和屏蔽机密数据功能的金融和政府部门。竞争对手微软和亚马逊已经通过其云部门提供了这些功能。

两位知情员工称，谷歌最近放弃“隔离区”项目，是因为全球的政治分歧，而冠病大流行加剧了这种分歧。该计划将使谷歌能够建立由第三方，例如当地公司或政府机构控制的云服务，结果将是诞生一项与谷歌现有云计算服务（包括数据中心和计算机网络）隔绝的业务。

据两名员工透露，在2019年1月，由于中美之间日益紧张的关系，谷歌决定暂停其在中国的“隔离区”计划，而是开始优先考虑欧洲、中东和非洲的潜在客户。两名员工说，但该项目于今年5月被完全取消。据两名员工称，谷歌此后一直在考虑提供一个缩水版的云产品以进入中国。

还有一名谷歌员工介绍，该项目于2018年初开始，旨在满足中国法规的规定，该法规要求西方公司在提供数据或网络服务时与中国合作伙伴公司组建合资企业。在这种关系中，合作伙伴公司将保留对用户数据的物理和管理控制。这位员工说，这项安排的目的是让中国当局满意，同时在谷歌的“隔离区”云服务与其数据中心网络的其余部分之间设置屏障。