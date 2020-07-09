国安法后示威锐减 据悉3500名港警将回归正常警务

消息人士透露，香港警队认为《香港国安法》立法具震慑效用，示威活动及暴力示威冲突的数字显著减少，因此决定本周日（12日）起重组专门应付示威活动的人手，约3500人将“解散”返回例行警务工作。

据香港01报道，自去年反修例运动爆发，香港警方部署“踏浪者”行动，调配6000防暴警员专门应付示威冲突，今年3月因应示威活动稍缓及冠病疫情，警方曾解散4000防暴警回归例行职务，而至5月为应对反修例一周年等多场示威活动，防暴队再次恢复6000人规模。

《香港国安法》在6月30日晚上11时实施后，据悉警队评估最近出现示威活动及暴力示威冲突的数字及人数显著减少。七一游行当日10人涉嫌违反《香港国安法》中“煽动或教唆他人分裂国家”被捕，政府又在翌日声明指“光复香港时代革命”口号有港独或分裂等含意，此后在诸如“和你Lunch”等示威活动中，参与人数比之前锐减，也鲜见示威者举起有关标语或旗帜。

警务处处长邓炳强周日（5日）也在接受中央电视台访问时表示，有证据显示国安法已经起很大震摄力。

消息指，警方因应《香港国安法》实施，将再次重组防暴队人手，于本周日起，主要由机动部队、冲锋队及速龙小队组成的“第一梯队”中直属五大总区的冲锋队警员，将会回归各总区进行包括机动性巡逻等例行工作；另外主要由军装警员组成的“第三梯队”，亦会于周日重返工作岗位。警员回归正常岗位后，工作时间亦会由原本每日的12小时，改回正常八小时。至本月尾，主要由警区快速应变部队及刑事侦缉探员组成的“第二梯队”大部分警员亦会返回岗位工作。

防暴队其后仍会保留约2500人，主要负责驻守重要建筑物，包括政府总部、礼宾府、大使馆及政府大楼等。消息指，即使最近示威活动有所减少，但因《香港国安法》仍属立法初期，因此警方需要维持一定人手以作应变。另外鉴于9月立法会选举将至，警方亦会密切关注形势，如有需要时会安排解散的防暴警员在8月下旬归队。