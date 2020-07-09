华为高管：美国制裁未立即影响其向英国供应5G设备

华为的一名高管周三（8日）说，美国针对中国华为的制裁没有立即影响该公司向英国供应5G设备的能力。他呼吁用更多时间来理解这些限制的全面影响。

据路透社报道，华为副总裁张建岗(Victor Zhang)介绍，需要几个月的时间才能确定美国5月份宣布的措施的影响，这些措施旨在削弱华为采购制造电信设备所需的先进微芯片的能力。

张建岗在电话中说：“目前，这些限制实际上并未影响华为向英国提供5G和光纤解决方案的能力，我们需要讨论长期影响，这需要时间，需要几个月。”

今年1月，英国允许华为在未来的5G网络中发挥有限作用，但多位大臣之后表示，美国的制裁可能会对华为确保关键网络设备供应的能力产生重大影响。

英国首相约翰逊面临来自美国和党内议员要求以安全为由禁止华为的压力，预计约翰逊将在本月底之前就是否进一步限制华为做出决定。

张建岗说，英国官员在做出他所说的“关键长期决定”之前应该仔细考虑。

他表示：“我们认为，重要的是要等到所有的事实和影响都明了后，现在不是仓促做出有关华为的如此重要决定的时候。”

由于中国决定在香港实施一项新的国家安全法，英中关系变得紧张。中国驻伦敦大使刘晓明本周警告称，禁止华为将向中国企业释放一个“非常糟糕的信号”。