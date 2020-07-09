中俄领导人通话 俄方在香港问题上支持中国

中国国家主席习近平7月8日同俄罗斯总统普京通电话，俄罗斯方面表示坚定支持中国在香港维护国家安全的努力。

据新华社报道，习近平在通话中表示，俄罗斯顺利举行全民投票，高票通过宪法修正案，体现俄罗斯人对政府的支持以及对政府治国理念的认同，中国坚定支持俄国走符合本国国情的发展道路。

习近平强调，当前国际形势变化很快，中俄作为全面战略协作伙伴，密切战略沟通合作十分必要。中国愿同俄国继续坚定相互支持，坚决反对外部干涉破坏，维护好各自国家主权、安全、发展利益，维护好双方共同利益。

在冠病疫情方面，习近平表示，中俄要利用好科技创新年契机，加强高技术、疫苗和药物研发、生物安全等领域合作。中国还愿同俄国不断密切在联合国等多边框架内的协调配合，维护多边主义，反对霸权主义和单边行径，共同捍卫国际公平正义。

普京表示，俄罗斯全民投票高票通过宪法修正案，有助于维护俄长期政治稳定，更好捍卫国家主权，反对外部干涉。俄中均珍视本国主权安全，始终坚定相互支持。俄中关系正处于历史最高水平。

他表示，俄国坚定支持中国在香港维护国家安全的努力，反对任何破坏中国主权的挑衅行为。俄国将对华关系作为外交最优先方向，继续推进两国各领域务实合作，加强在上海合作组织、联合国等框架下的战略沟通协调。