王毅：中国不会也不可能变成另一个美国

中国外交部长王毅表示，中国不会也不可能变成另一个美国。这个世界不应非黑即白，制度差异也不应导致零和。中美双方不应寻求改造对方，而应共同探索不同制度和文明和平共存之道。

据中国外交部官网消息，王毅7月9日在中美智库媒体论坛上致辞说，现在冠病疫情肆虐，世界经济陷入深度衰退，单边霸凌行径大行其道，国际体系愈发面临失序的风险。中美关系这对世界上最重要的双边关系之一，也面临建交以来最严重的挑战。

对于中美关系如何重回正轨，他有三点意见可以提供。

首先中美双方不应寻求改造对方，而应共同探索不同制度和文明和平共存之道。他表示，每个国家所走的道路，都基于各自文化传统和历史积淀。任何势力都没有资格去否定其他国家选择的道路，任何国家也都不会按照别人的好恶来改造自己的制度。

关于中国道路的成功将对西方造成冲击和威胁的说法既不是事实，中国也不认同。这个世界不应非黑即白，制度差异也不应导致零和。中国不会也不可能变成另一个美国。正确的态度是，彼此相互尊重、相互借鉴、相互成就。

他说：改革开放以来，中国从发达国家学到了很多有益经验。同样，中国的一些成功做法也对许多国家解决当下的问题不无启发。中美虽然社会制度不同，但完全可以并行不悖，和平共存。

第二，中国的对美政策没有变化，仍愿本着善意和诚意发展中美关系。王毅重申，中国从来无意挑战或取代美国，无意与美国全面对抗。中国的对美政策保持着高度稳定性和连续性，愿意与美不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，构建以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

王毅表示，要实现这一目标，需要中美双方相向而行，美国不应指望一方面在全世界近乎疯狂地围追堵截中国，另一方面又要求中国在双边和全球事务中给予美方理解和支持。

王毅提出的第三点是，要正确看待中美关系发展的历史经验，坚持走对话合作之路。他说，美国国内有人提出，过去几十年的对华接触政策失败了，美国在对华合作中吃亏了。这种说法既不尊重历史，也不符合事实。

他说，中国的成功得益于对包括美国在内世界各国的开放合作，而中国的发展也为美国提供了持续增长的动力和巨大的市场空间。从处理地区热点问题到反恐、防扩散，从应对国际金融危机到疾病防控，中美合作已经办成了很多有利于双方、有利于世界的大事。

王毅表示，有人说中美关系已回不到过去，但这并不意味着可以无视历史另起炉灶，更不意味着可以不顾实际强行脱钩。他介绍，即使在当前疫情冲击下，74%的美国在华企业仍表示计划扩大对华投资，191个农业团体联名致信美国总统呼吁继续执行第一阶段经贸协议。这些都是中美双方应当倾听的声音。

他最后呼吁美国构建更为客观冷静的对华认知，制定更为理性务实的对华政策。