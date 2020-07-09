食品价格持续上涨 中国6月官方CPI同比增幅扩大至2.5%

受到食品价格上涨的影响，中国6月通货膨胀涨幅同比略有扩大。

中国国家统计局今天（9日）发布的数据显示，6月官方居民消费价格指数（CPI）同比增加2.5%，5月份为2.4%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，食品价格上涨11.1%，涨幅扩大0.5个百分点，影响CPI上涨约2.24个百分点。

中国同月CPI则环比下降0.1%。董莉娟分析，受生猪出栏减缓、防疫调配要求从严及进口量减少等因素影响，猪肉供应偏紧，同时餐饮和团体消费需求有所回升，猪肉价格由上月下降8.1%转为上涨3.6%。

此外，中国多地发生洪涝灾害，北京新发地市场出现聚集性疫情，董莉娟指出，这些因素导致部分地区蔬菜短期供应紧张，鲜菜价格由上月下降12.5%转为上涨2.8%。

在非食品中，董莉娟也指出，冠病疫情持续影响出行，飞机票和旅游价格分别下降6.1%和1.8%；夏装开始打折促销，服装价格由上月上涨0.2%转为下降0.2%。

不过，董莉娟也说：“6月份，复工复产、复市复业继续推进，各地区各部门认真贯彻落实中央关于保供稳价的系列政策措施，市场运行总体平稳。”

受到国际大宗商品价格回暖，国内制造业稳步恢复，市场需求继续改善，中国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比降幅收窄，环比则由降转涨。

中国6月PPI同比下降3.0%，环比上涨0.4%。5月PPI分别为同比下降3.7%和环比下跌0.4%。