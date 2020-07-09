中国同性交友平台蓝城兄弟IPO后将专注在亚洲扩张

中国最大的同性交友应用的母公司蓝城兄弟（BlueCity）的创始人周三（8日）介绍，公司在美国纳斯达克上市后将专注于在亚洲扩张。

据路透社报道，蓝城兄弟周三上市首日开盘价20.45美元（28.47亿新元），较发行价16.00美元高开28%。随后多次触发熔断，最高触及35.89美元高位，收盘报23.43美元，较发行价飙升46.4%。

蓝城兄弟说，旗下应用Blued已经在中国、印度、韩国和越南占有最大的市场份额。该公司在首次公开发行（IPO）中筹资8480万美元，估值为6.14亿美元。

蓝城兄弟创始人兼执行长马保力在被问及公司是否将把关注点转向西方市场时介绍，“我们将在深入评估后进一步扩张。”

成立于2011年的蓝城兄弟介绍，他们在超过210个国家拥有4900万个注册用户，每月活跃用户数达600万，其中49%来自中国以外地区。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）上月呼吁全球股票交易所收紧对中国企业的规定。

尽管印度近期因为中印边境冲突而封杀了59个中国应用程序，其中包括TikTok与微信，但Blued并没有在禁止的名单上。

马保力表示：“我们有信心取得当地政府与监管者的信任。”马保力并称其应用的数据隐私保护符合印度的标准。