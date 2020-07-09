TikTok推出自助广告平台 但因美政府压力前途未卜

中国科技巨头字节跳动旗下应用抖音海外版TikTok周三（8日）推出一个面向小企业广告客户的新平台。不过在美国政府本周威胁禁止中国社交媒体应用的情况下，有观点认为该平台的前路充满挑战。

据路透社报道，这个自助广告平台将允许广告客户无需与销售团队沟通就可购买广告，此平台是TikTok将短视频分享应用转化成现实广告业务的关键举措。

但广告买家认为，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周一提出的禁止威胁，以及对中国企业控制仇恨言论以及虚假信息能力的质疑，让这个新平台前途未卜。

一家大型广告公司的主管说：“由于这是一个新的应用，就存在信任问题。”该公司并认为TikTok需要向广告客户明确，如果广告有可能出现在有害内容旁边，公司将会采取何种措施。

与此同时，仇恨言论和不实信息在面簿（Facebook）和推特（Twitter）等其他社交媒体上激增，引发国际反弹，促使对一些社交媒体平台的前所未有的广告抵制。

TikTok表示，公司致力于通过内容审核技术和真人审核员，保护品牌不出现在令人反感的内容旁边。该公司被问及蓬佩奥的声明时表示，中国政府从未要求提供用户数据，而且如果政府提出这样的要求，TikTok也不会答应。

广告公司高管说，如果TikTok想要吸引更多广告商，则需要解决这些问题以及TikTok对小广告商有哪些好处的困惑。

TikTok周三在全球推出的自助广告平台将包括一个音乐库和视频编辑工具，以帮助各品牌制作与TikTok视频风格相匹配的广告。

蓬佩奥7月6日在接受福克斯访问时透露，美国正考虑禁止中国社交软件的使用，其中包括TikTok。