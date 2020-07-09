据报意大利考虑是否在5G建设中排除华为

意大利《共和国报》引述消息人士报导，该国正在考虑是否将中国电信设备生产商华为（Huawei）排除在其5G网络建设项目之外。

据路透社报道，在共和国报的报导刊出后，该消息人士周三（8日）向路透社说：“前在政府层级进行考虑”。

共和国报报道，“意大利政府准备更弦易辙，和许多欧洲友邦一样。”意大利外交部长迪马约（Luigi Di Maio）上周在罗马会晤美国大使，会谈内容包括华为问题。意大利经济财政部长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）及国防部长圭里尼（Lorenzo Guerini）已经非正式提出这个议题。就连原本支持华为的五星运动（Five Star Movement），也在重新考虑立场。五星运动是执政联盟的成员之一。

消息人士透露，其中“圭里尼绝对是最支持大西洋主义立场的人”。

去年，意大利议会安全委员会（COPASIR）表示，意大利应该考虑阻止中国电信公司华为和中兴参与5G网络的开发。

该委员会成员博吉（Enrico Borghi）表示，意大利可能会使用计划中的欧盟冠病疫情复苏基金的资源来发展其网络，这意味着需要明确立场，将中国公司排除在外。他说：“在不使用中国技术的情况下，在欧洲建立5G网络的所有条件都具备。”