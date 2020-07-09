澳洲宣布暂停与香港的引渡协议 延长港人签证期限

澳大利亚今天（9日）宣布暂停与香港的引渡协议，并提醒澳洲民众重新考虑需不需要逗留在香港。

综合路透社、彭博社和《悉尼先驱晨报》报道，澳洲总理莫里森在简报会上就《香港国安法》表达关切，并说澳洲将为熟练香港民众提供五年签证，以及永久居留权的管道。

在澳毕业的香港学生将有机会在当地居住五年，之后可申请永久居留证。至于持临时工作签证前来澳洲的香港人，他们的签证期限将获准延长五年，他们在这之后也可以申请永久居留证。

澳洲外交部前天也提醒在中国居住和旅行的澳洲人有可能会被任意拘留的风险。

此举是西方国家针对《香港国安法》做出的最新回应，也有可能进一步加剧中澳两国的紧张关系。加拿大上周五（3日）宣布，暂停与香港之间的引渡条约，禁止向香港出口敏感军事物品，并考虑调整面向港人的移民措施，以抗议中国制定《香港国安法》。

澳洲在2018年禁止中国电信巨头华为参与澳洲第五代移动通信技术（5G）宽带网络建设。此外，堪培拉也担忧中国试图在太平洋扩大影响力，并在冠病疫情以及香港国安法课题上采取对华不利的立场，导致中澳关系日趋恶化。

中国也多次针对澳洲采取行动，5月中旬以牛肉产品违反检验检疫要求为由，暂停接受四家澳洲企业肉类产品的进口申报。北京之后也向原产于澳洲的进口大麦征收反补贴税和反倾销税，为期五年。

中国上个月发出赴澳洲旅游安全提醒与留学预警，指澳洲在疫情期间发生歧视华人和亚裔事件，提醒中国民众切勿赴澳旅游，或是谨慎选择赴澳或返澳学习。