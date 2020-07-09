消息：在港内地人需缴内地税 税率远超香港

香港媒体获悉，多间中资机构相继发出内部通知，要求持香港工作签证的内地籍员工，须将中国境外所得和境内所得合并申报纳税。而中国的税率远超香港，有受影响的人士表示，“因为外资、港资不好搞，才拿中资企业开刀。”

据香港01报道，华润集团、工银亚洲、中信银行、招商国际、中银香港等多间中资公司从6月下旬开始到7月初陆续向员工发出内部通知，要求持工作签证、经优才计划赴港工作的内地籍员工尽快办理个人境外所得纳税申报。

中资保险公司的内地籍员工认为该安排不公平，自己在内地没有社保等福利，此举在“割韭菜”（多年享有的利益突然被收割），“就是外资、港资不好搞，才拿中资开刀”。

根据内地《新税法》规定，在中国境内有住所、或无住所但在一个纳税年度内在中国境内累计住满183天的个人，都属于“税务居民”，需要就中国境内和境外取得的所得缴税。

但“中国境内有住所”的定义则较为宽阔，条文指若因户籍关系、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住的人士，都属于在中国境内有住所。换言之，只要持有内地户籍，尽管长期居住在香港，仍需要就境外所得报税。

值得注意是，内地个人所得税实与香港薪捧税都是超额累进制，但内地税率从3%到45%，远高于香港的2%到17%。尽管境外所得税收可以抵免已在境外缴纳的税款，但金额仍然高昂。

香港01邀请内地会计业人士计算，以香港月入2万港元（3586.59新元）为例，不计政府退税，需要向港府缴税3760港元，若按内地《新税法》，则要再交约1万878元人民币（2164.68新元）的内地税。若香港月入5万元，则要缴5万8500香港税和3万9027元人民币内地税。

内地《新税法》在2018年9月通过，条文指任何人在纳税年度于内地居住满183日，即会被定义为税务居民，要就其在全球的境外收入，包括工资、做生意赚取的金钱、存款利息、股息、出租、出售物业，以至偶然所得等缴纳个人所得税，收紧了原本居住满5年才要为境外收入交税的安排。

《新税法》下，港人若一个纳税年度在内地居留满183日，则除了内地的收入需要纳税之外，全球的其他收入都要被征收税款。

当时就有不少在内地工作的香港人担忧会被双重征税，但有份审议的全国人大常委谭耀宗当时指，内地与香港之间会有特别安排，港澳同胞有五年宽限期，即最快在修正案通过后第六年的2024年后，才需要缴纳相关税款，而主要居于香港的人也未必要纳境外所得税，不过现在仍没有进一步消息。