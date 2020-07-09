港府官员：泛民初选有或涉及违反香港国安法

香港政制及内地事务局局长曾国卫警告，泛民主派来临周末举行初选有可能涉及违反选举条例及《香港国安法》。

曾国卫昨天（8日）在接受香港《东方日报》的访问时说，不少市民及团体近日就民主派初选到选举管理委员会及选举事务处投诉，投诉内容包括有关活动怀疑涉及操控及干预选举；以及号召参选人当选后全面否决《财政预算案》，从而瘫痪政府，属于揽炒（玉石俱焚）的行为。

曾国卫说，相关部门正就投诉进行调查，一旦发现涉嫌违法，便会转介至执法部门跟进。

曾国卫指出，组织、策划及参与初选活动，有可能违反《香港国安法》，警告一旦犯案，将属于严重罪行，并呼吁市民参与初选时不要聚集，以免违反禁聚令，以及增加卫生风险，同时要留意主办单位对个人资料是否有足够保障。

香港立法会选举将在9月举行，泛民主派为此将在后天及周日（11日及12日）举行初选。报道称，参与2014年“雨伞运动”的“占中三子”之一的港大法律系副教授戴耀廷，早前牵头发起此次“35＋”公民投票行动，希望民主派在选举中夺得超过35个席位，取得立法会的完全控制权并主张否决《财政预算案》。

曾国卫当天也在《文汇报》的访问中说，参选资格由选举主任按照法律程序，依照各种证据作出专业判断，但如果存在明显违背《香港国安法》精神，包括严重干扰破坏中国中央政府或特区政府依法履行职能，这本身就是很大的问题。