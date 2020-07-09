中国本科毕业生月均收入5440元人民币

中国社会科学文献出版社出版的《2020年中国大学生就业报告》显示，中国2019届本科毕业生平均月收入5440元（人民币，下同，1082.7新元），本科计算机类、高职铁道运输类专业领跑薪酬榜。

据《新京报》报道，报告显示，中国本科生国内读研比例从2015届的13.5%上升至2019届的15.2%，高职毕业生读本科的比例从2015届的4.7%上升到2019届的7.6%。

学历提升带来的教育回报随着时间延长而显现。以读研人群为例，报告显示，2014届本科生毕业五年内获得研究生学历人群月收入（10408元）明显高于未读研人群（9683元），其就业满意度（获得研究生学历人群：79%，未读研人群：73%）也明显更高。

2019届本科毕业生平均月收入为5440元，剔除通货膨胀因素的影响外，与2015届相比，五年来本科生起薪涨幅为23.6%；高职毕业生平均月收入为4295元，剔除通货膨胀因素的影响外，与2015届相比，五年来高职生起薪涨幅为15.7%。

其中，计算机类、电子信息类、自动化类等本科专业毕业生薪资较高，2019届平均月收入分别为6858元、6145元、5899元；铁道运输类、计算机类、水上运输类等高职专业毕业生薪资较高，2019届平均月收入分别为5109元、4883元、4763元。

从地域上看，报告结合各地区本科院校毕业生实际占比和2019届在本地区就业毕业生占比综合分析，珠三角地区人才的吸引力较强，其次是长三角地区。而东北地区、中原地区人才吸引力较弱。

本科毕业生选择在“新一线”城市就业的比例从2015届的22%上升到2019届的26%，而在一线城市就业的比例从2015届的26%下降至2019届的20%；高职毕业生选择在“新一线”城市就业的比例从2015届的17%上升到2019届的23%，而在一线城市就业的比例从2015届的19%下降至2019届的15%。